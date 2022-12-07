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19:47, 7 декабря 2022Бывший СССР

СБУ сообщила о задержании жителя Одессы по делу о госизмене

СБУ задержала жителя Одессы по подозрению в государственной измене

Фото: Shutterstock

Служба безопасности Украины (СБУ) сообщила о задержании жителя Одессы, которого подозревают в государственной измене.

По данным следствия, мужчина собирал разведданные о местах дислокации и перемещения подразделений Вооруженных сил Украины (ВСУ) на территории города и, как утверждается, передавал их России. В частности, среди его задач было выявление возможных боевых позиций противовоздушной обороны и береговых ракетных комплексов «Нептун».

«Злоумышленник контактировал с агрессором через анонимные мессенджеры и соцсети. Точно так же передавал им информацию об украинских объектах с привязкой к координатам и детальным описанием местности», — подчеркивается в сообщении.

Подозреваемый был задержан «при попытке передачи закрытых сведений». Во время обыска по месту жительства правоохранители нашли мобильный телефон и ноутбук с «доказательствами законспирированной переписки». Следователи СБУ сообщили фигуранту о подозрении по части 2 статьи 111 «Государственная измена» Уголовного кодекса Украины, суд избрал меру пресечения в виде содержания под стражей.

Ранее в Одессе приговорили к 15 годам тюрьмы за государственную измену мужчину, вывесившего флаг России на одном из домов города.

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Варвара Кошечкина
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