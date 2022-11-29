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16:20, 29 ноября 2022Бывший СССР

В Одессе приговорили к 15 годам тюрьмы вывесившего флаг России мужчину

В Одессе приговорили к 15 годам тюрьмы за госизмену мужчину, вывесившего флаг России
СюжетРеферендум в ЛНР:

Фото: Nina Liashonok / ZumaPress / Globallookpress.com

В Одессе приговорили к 15 годам тюрьмы за государственную измену мужчину, вывесившего флаг России на одном из домов города. Об этом сообщило Государственное бюро расследований (ГБР) Украины в своем Telegram-канале.

«Суд признал виновным и лишил свободы на 15 лет жителя Одессы», — сказано в заявлении ведомства. Он был обвинен в госизмене, попытке похищения человека и коллаборационизме, уточнили в бюро. По информации ГБР, в августе житель Одессы вывесил флаг России, сфотографировал его и передал кадры «для использования в пропагандистских материалах».

Кроме того, как сообщает ведомство, мужчина якобы сотрудничал с российскими спецслужбами, передавая данные о Вооруженных силах Украины (ВСУ) и военных объектах в городе. В бюро также отметили, что он пытался похитить одесского предпринимателя.

Ранее Служба безопасности Украины (СБУ) обвинила в коллаборационизме пятерых чиновников Херсонской области и Луганской народной республики (ЛНР). Уточнялось, что они участвовали в организации референдумов, выдаче российского гражданства и во внедрении образовательной программы России.

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Кристина Есикова
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