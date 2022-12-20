Госдума одобрила штрафы до миллиона рублей за карты с неверными границами России

Госдума приняла в первом чтении пакет законов о штрафах за оспаривающие границы РФ карты

На заседании во вторник, 20 декабря, Госдума приняла в первом чтении пакет законопроектов, предусматривающих штрафы до одного миллиона рублей за распространение карт, оспаривающих целостность Российской Федерации (РФ). Об этом сообщается на сайте нижней палаты парламента.

Первый документ вносит изменения в закон «О противодействии экстремистской деятельности», согласно которым карты и другие документы и изображения с неверными российскими границами будут считаться экстремистскими материалами.

Второй законопроект вносит в Кодекс об административных правонарушениях (КоАП) поправки, согласно которым распространение таких карт и другой продукции с их изображением гражданам может грозить штраф до трех тысяч рублей либо арест сроком до 15 суток. Штраф для нарушивших этот закон юридических лиц может достигать одного миллиона рублей.

Кроме того, предлагается распространить применение данной статьи КоАП на случаи распространения экстремистских материалов, не включенных в соответствующий федеральный список, но признанных экстремистскими действующим законодательством.