В резервах России предложили копить сырье и криптоактивы

Эксперты ЕФСР предложили копить сырье и криптоактивы

Санкции против России, в том числе фактическая заморозка около 300 миллиардов долларов резервов, заставили задуматься об изменении подхода к управлению международными валютными резервами. Эксперты Евразийского фонда стабилизации и развития (ЕФСР) предложили копить в резервах страны сырье и криптоактивы. Об этом говорится в статье главного экономиста ЕФСР Евгения Винокурова и его соавтора Марины Гричик «Новая концепция международных резервов: безопасность, диверсификация, неортодоксальные подходы».

Они также рассматривают рост накоплений в золоте и усиление роли юаня и валют дружественных стран. Еще один инструмент — вложения в иностранные или национальные активы через суверенные фонды. Предлагаются в статье и новые инструменты.

Среди них называются стейблкоины — это криптовалюта, стоимость которой привязана к реальным активам. Эксперты считают возможным создание запасов ценных ресурсов, например, цветных и редкоземельных металлов. В ЕФСР допускают, что некоторые страны могут совсем отказаться от международных резервов. Кроме того, они говорят, что можно создать «энергетическую» валюту для госрезервов. Деньги могут быть созданы как единица измерения стоимости какого-то типа энергии или физически обеспечены энергией.

Ранее сообщалось, что США и Евросоюз не смогли в полной мере реализовать планы по аресту золотовалютных резервов Банка России. Им, по данным газеты Eesti Paevaleht, удалось конфисковать только треть от общей суммы в 300 миллиардов долларов. Речь идет о 80-100 миллиардов долларов.

