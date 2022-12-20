В Москве втрое выросло число обращений по теме альтернативной гражданской службы

Число обращений по теме альтернативной гражданской службы выросло в Москве в три раза

В Москве в три раза выросло число обращений по теме альтернативной гражданской службы (АГС). Об этом заявила столичный уполномоченный по правам человека Татьяна Потяева, передает РБК.

Она пояснила, что число подобных обращений от жителей города в 2022 году превысило 100.

«Если раньше в среднем было 30–35 обращений по альтернативной гражданской службе, то в этом году их количество превысило 100, таких людей действительно много», — сказала Потяева в ходе пресс-конференции по итогам работы в нынешнем году.

В 2019 году в аппарат столичного уполномоченного поступило 34 обращения по вопросам АГС, в 2020 году — 32, а в 2021-м — 36. На мероприятии Потяева также выступила с идеей расширить места альтернативной гражданской службы и разрешить проходить ее в следственных изоляторах, где призывники смогут оказывать помощь содержащимся в СИЗО людям с инвалидностью.

Пока же АГС проходят зачастую в психоневрологических интернатах, отметила омбудсмен.

В декабре в Госдуму был внесен законопроект о расширении перечня мест для прохождения альтернативной службы. В пояснительных материалах подчеркивалось, что в этом году многие организации столкнулись с проблемой дефицита кадров, которые необходимы им для своевременного выполнения гособоронзаказа.

Один из авторов законопроекта, Сергей Леонов, подчеркнул, что в настоящее время важна мобилизация не только в армии, но и в оборонной промышленности. Он указал на тот факт, что многие оборонные предприятия работают на всю мощность, в связи с чем молодые специалисты могут пригодиться.

4 ноября президент России Владимир Путин подписал закон, позволяющий проходить альтернативную гражданскую службу во время мобилизации.