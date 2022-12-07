В Госдуме захотели расширить перечень мест для прохождения альтернативной службы

В Госдуму внесут проект о расширении перечня мест для прохождения альтернативной службы

Депутаты от ЛДПР в среду, 7 декабря, внесут в Госдуму законопроект, расширяющий перечень организаций, в которых военнообязанные жители страны смогут проходить альтернативную гражданскую службу. Соответствующий документ есть в распоряжении ТАСС.

Согласно проекту закона, дополнить перечень мест, где можно проходить альтернативную гражданскую службу, парламентарии предлагают организациями, которые выполняют гособоронзаказ.

В пояснительных материалах говорится, что из-за увеличения гособоронзаказа в 2022 году «многие организации столкнулись с проблемой дефицита кадров, которые необходимы им для своевременного выполнения гособоронзаказа». В России, отмечается там, в последнее время увеличился спрос на альтернативную гражданскую службу.

По мнению авторов инициативы, организации, у которых увеличился объем гособоронзаказа, готовы принимать на работу молодых россиян, а также обучать их специальностям. Но эти специальности «в сознании молодых граждан до сих пор остаются непрестижными, набрать необходимое число работников очень сложно», говорится в документе.

Один из авторов законопроекта Сергей Леонов подчеркнул, что в настоящее время важна не только мобилизация в армии, но и в оборонной промышленности. Он указал на тот факт, что многие оборонные предприятия работают на всю мощность, в связи с чем молодые специалисты могут пригодиться.

4 ноября президент России Владимир Путин подписал закон, позволяющий проходить альтернативную гражданскую службу во время мобилизации. В документе отмечается, что россияне, проходящие альтернативную гражданскую службу в организациях Вооруженных сил России, воинских формированиях и органах в качестве гражданского персонала при объявлении мобилизации продолжат находиться на альтернативной службе.