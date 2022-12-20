Популярная страна Азии решила запустить новые типы виз для россиян

АТОР: власти Южной Кореи решили ввести новые типы виз для привлечения иностранцев

Южная Корея решила запустить новые типы виз для привлечения иностранных путешественников. Об этом сообщает Ассоциация Туроператоров России (АТОР).

Ожидается, что уже в первой половине 2023 года в популярной стране Азии введут так называемую K-culture visa. Она ориентирована на молодых иностранцев, в том числе россиян, стремящихся глубже изучить корейскую поп-культуру.

Власти Южной Кореи собираются запустить и рабочую визу (Workcation visa), предназначенную для так называемых «цифровых кочевников» — иностранцев, работающих удаленно. Подобный тип визы будет представлен уже во второй половине 2023 года.

Также в планах корейского правительства облегчить процесс трудоустройства иностранцев в гостиничном и туристическом секторе. Отмечается, что число вакансий для иностранных граждан с рабочей визой (E-7) в отелях и других объектах размещения будет увеличено с двух человек до пяти.

Кроме того, более лояльным станет и регулирование рабочего времени иностранных студентов. Таким образом, тем, кто учится на бакалавра в Южной Корее с визой D-2, разрешат работать до 30 часов в неделю, что выше существующего недельного уровня (от 10 до 15 часов).

Ранее в сентябре власти Южной Кореи смягчили правила въезда для иностранцев, в том числе россиян. Теперь въезжающие в страну туристы больше не обязаны сдавать ПЦР-тесты на COVID-19.