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16:51, 20 декабря 2022Путешествия

Популярная страна Азии решила запустить новые типы виз для россиян

АТОР: власти Южной Кореи решили ввести новые типы виз для привлечения иностранцев
СюжетВизы в Европу:

Фото: Shutterstock

Южная Корея решила запустить новые типы виз для привлечения иностранных путешественников. Об этом сообщает Ассоциация Туроператоров России (АТОР).

Ожидается, что уже в первой половине 2023 года в популярной стране Азии введут так называемую K-culture visa. Она ориентирована на молодых иностранцев, в том числе россиян, стремящихся глубже изучить корейскую поп-культуру.

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Власти Южной Кореи собираются запустить и рабочую визу (Workcation visa), предназначенную для так называемых «цифровых кочевников» — иностранцев, работающих удаленно. Подобный тип визы будет представлен уже во второй половине 2023 года.

Также в планах корейского правительства облегчить процесс трудоустройства иностранцев в гостиничном и туристическом секторе. Отмечается, что число вакансий для иностранных граждан с рабочей визой (E-7) в отелях и других объектах размещения будет увеличено с двух человек до пяти.

Кроме того, более лояльным станет и регулирование рабочего времени иностранных студентов. Таким образом, тем, кто учится на бакалавра в Южной Корее с визой D-2, разрешат работать до 30 часов в неделю, что выше существующего недельного уровня (от 10 до 15 часов).

Ранее в сентябре власти Южной Кореи смягчили правила въезда для иностранцев, в том числе россиян. Теперь въезжающие в страну туристы больше не обязаны сдавать ПЦР-тесты на COVID-19.

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Фариза Бацазова
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