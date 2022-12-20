Минобороны России показало видео ударов вертолетов Ка-52

Минобороны России опубликовало видео с работой вертолетов Ка-52 в зоне спецоперации

Ударные российские вертолеты Ка-52 атаковали опорные пункты и бронированную технику Вооруженных сил Украины (ВСУ) в зоне спецоперации. Соответствующее видео с работой вертолетов показало Минобороны России в своем Telegram-канале.

В опубликованном видеоролике запечатлены боевые машины с разных ракурсов. Затем на кадрах появляется изображение с камеры, установленной на борту вертолета. На нем видно, что Ка-52, находясь в воздухе, в рамках выполнения боевых задач произвел пуски неуправляемых авиационных ракет по обнаруженным укрепленным пунктам и районам сосредоточения живой силы противника.

«Армейская авиация в ходе проведения специальной военной операции выполняет задачи по сопровождению колонн, уничтожению бронетехники, доставке десанта, военных грузов, а также авиационной поддержки подразделений», — говорится в сообщении оборонного ведомства.

Ранее стало известно, что истребительная авиация Воздушно-космических сил России (ВКС) сбила два самолета МиГ-29 ВСУ в районах населенных пунктов Степановка и Белозерское Донецкой народной республики (ДНР).

24 февраля президент России Владимир Путин объявил о начале специальной операции в Донбассе. Таким образом, по его словам, Москва отреагировала на просьбы о военной помощи глав ДНР и ЛНР.