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14:43, 20 декабря 2022Россия

Российские ВКС сбили два украинских МиГ-29 в ДНР

Минобороны заявило, что ВКС России сбили два украинских самолета МиГ-29 в ДНР
Архивное фото

Архивное фото. Фото: Вадим Савицкий / Пресс-служба Минобороны РФ / РИА Новости

Истребительная авиация Воздушно-космических сил России (ВКС) сбила два самолета МиГ-28 Вооруженных сил Украины (ВСУ) в районах населенных пунктов Степановка и Белозерское Донецкой народной республики (ДНР). Об этом заявил журналистам официальный представитель Минобороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

Он пояснил, что за сутки российская армия уничтожила пять беспилотников противника в ЛНР, ДНР и Херсонской области.

«Кроме того, в районе населенного пункта Тимофеевка Донецкой народной республики сбит украинский вертолет Ми-8», — отметили в Минобороны.

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1 декабря 2022

До этого российское военное ведомство отчиталось об уничтожении самолета ВСУ МиГ-29 в Яблоневке и вертолета Ми-8 в ДНР. Тогда же российские средства противовоздушной обороны сбили 11 беспилотников ВСУ в районе населенных пунктов Степное, Новоандреевка, Вольное и Никольское в ДНР, а также возле Садового и Семеновки в Запорожской области.

Ранее Минобороны показало видеокадры боевой работы штурмовиков Су-25 ВКС России на малых высотах. На записи видно, как после обнаружения целей летчики атакуют укрепления и технику противника.

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Анна Щербакова
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