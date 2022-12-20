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15:56, 20 декабря 2022Моя страна

В Новосибирской области ликвидируют две крупные свалки

До конца 2024 года в Новосибирской области ликвидируют две несанкционированные свалки

Фото: Министерство природных ресурсов и экологии Новосибирской области

Власти Новосибирской области приняли решение ликвидировать две крупные несанкционированные городские свалки. Об этом во вторник, 20 декабря, сообщается на сайте Министерства природных ресурсов и экологии Новосибирской области.

Речь идет о территориях размещения отходов, расположенных в жилом районе Пашино в Новосибирске и в городе Барабинске Барабинского района. Свалки планируется ликвидировать в период с апреля 2023 года по декабрь 2024 года. После расчистки на полигонах произведут рекультивацию.

Отмечается, что к настоящему моменту власти региона уже заключили муниципальные контракты на выполнение работ по ликвидации свалок с подрядными организациями. Для реализации мероприятий подготовлена вся необходимая документация. Территории расчистят в рамках федерального проекта «Чистая страна» национального проекта «Экология». Финансирование работ будет производится из федерального бюджета.

Ранее сообщалось, что в Волгограде власти собираются ликвидировать три свалки, общая площадь которых достигает 70 гектаров. Мероприятия по расчистке пройдут на полигонах в Тракторозаводском, Красноармейском и Ворошиловском районах. Предполагается, что ликвидация свалок пройдет в два этапа. На первом будут проведены технические работы, на втором — биологические.

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Варвара Кошечкина
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