Российского опекуна обварившегося и погибшего ребенка осудили

В Забайкальском крае суд вынес приговор опекуну ребенка, который обварился в бане и умер

В Забайкальском крае 40-летнюю местную жительницу приговорили к двум годам исправительных работ с удержанием десяти процентов зарплаты после смерти взятого под опеку ребенка. Об этом во вторник, 20 декабря, «Ленте.ру» сообщил представитель регионального управления Следственного комитета России (СКР) Егор Марков.

Женщину признали виновной в преступлении по статьям 109 («Причинение смерти по неосторожности») и 125 («Оставление в опасности») УК РФ. Следствие и суд установили, что 3 сентября трехлетний ребенок, которого годом ранее женщина взяла на воспитание, поскользнулся в бане и опрокинул на себя таз с горячей водой. Обратиться с обварившейся девочкой к врачам россиянка решила только на следующий день. Однако спасти ребенка уже не удалось.

Ранее сообщалось, что в Краснодаре правоохранители обвинили мать, ребенок которой выпал из кроватки и умер.