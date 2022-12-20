Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
12:49, 20 декабря 2022Силовые структуры

Российского опекуна обварившегося и погибшего ребенка осудили

В Забайкальском крае суд вынес приговор опекуну ребенка, который обварился в бане и умер

Фото: Эмин Джафаров / Коммерсантъ

В Забайкальском крае 40-летнюю местную жительницу приговорили к двум годам исправительных работ с удержанием десяти процентов зарплаты после смерти взятого под опеку ребенка. Об этом во вторник, 20 декабря, «Ленте.ру» сообщил представитель регионального управления Следственного комитета России (СКР) Егор Марков.

Женщину признали виновной в преступлении по статьям 109 («Причинение смерти по неосторожности») и 125 («Оставление в опасности») УК РФ. Следствие и суд установили, что 3 сентября трехлетний ребенок, которого годом ранее женщина взяла на воспитание, поскользнулся в бане и опрокинул на себя таз с горячей водой. Обратиться с обварившейся девочкой к врачам россиянка решила только на следующий день. Однако спасти ребенка уже не удалось.

Ранее сообщалось, что в Краснодаре правоохранители обвинили мать, ребенок которой выпал из кроватки и умер.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Илона Палей
Обсудить
Последние новости
Граничащий с Украиной российский регион обстреляли из HIMARS
Пост Месси о победе на чемпионате мира собрал рекордное количество лайков
В Москве стало проще снять жилье
Из России в Иран экстрадируют шесть заключенных
Венгрия призвала Еврокомиссию расследовать последствия антироссийских санкций
Звезда «Дома Дракона» рассказала о самой сложной сцене в сериале
Расстрелявших российских военных бойцов ВСУ захватили в плен
Стала известна доля смертности среди детей из-за родителей-алкоголиков
Военный потенциал Северной Кореи оценили
Выпуск нового флагмана Samsung сорвали
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.