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19:21, 20 декабря 2022Путешествия

Пьяный водитель пикапа сбил российского туриста на популярном курорте Азии

The Thaiger: пьяный водитель пикапа в Паттайе сбил россиянина на мотоцикле

Фото: Shutterstock

Водитель пикапа, находившийся в состоянии алкогольного опьянения, сбил российского туриста на мотоцикле в тайской Паттайе. Об этом пишет The Thaiger.

Отмечается, что на место происшествия прибыли спасатели и обнаружили на земле истекающего кровью россиянина. Неподалеку от мужчины лежал его мотоцикл. Пострадавшего срочно доставили в ближайшую больницу.

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По данным издания, за рулем автомобиля находился 34-летний житель популярного курорта Азии. Сам таец сообщил, что незадолго до аварии полицейский сказал ему припарковать машину в другом месте. В тот момент, когда он переставлял пикап, в него внезапно врезался мотоцикл. Мужчина признался, что не понял, как выехал на встречную полосу, поскольку был пьян.

Офицеры доставили тайца в полицейский участок Паттайи для предъявления обвинений.

Ранее в октябре молодой автомобилист сбил насмерть 57-летнего британского туриста возле одного из торговых центров Квинсленда в Австралии. Отмечается, что трагический случай произошел во время семейного отдыха туриста на популярном курорте.

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Фариза Бацазова
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