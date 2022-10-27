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20:13, 27 октября 2022Путешествия

Турист трагически погиб на глазах семьи спустя сутки после прибытия на курорт

Британского туриста сбила машина на глазах семьи во время отдыха в Австралии

Фото: Kgbo / Wikimedia

Молодой автомобилист сбил насмерть 57-летнего британского туриста возле одного из торговых центров Квинсленда в Австралии. Об этом пишет британский таблоид The Daily Mail.

Отмечается, что трагический случай произошел во время семейного отдыха туриста на популярном курорте. Когда он переходил дорогу возле торгового центра Harbour Town, на него наехал 19-летний водитель. Представители местной полиции заявили, что юноша сразу же выбежал из машины и до прибытия медиков оказывал пострадавшему первую помощь. Однако спасти мужчину не удалось, он скончался на месте от полученных травм.

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Согласно информации издания Courier Mail, путешественник погиб спустя сутки после прибытия в австралийский Квинсленд. Также сообщается, что смертельное ДТП произошло на глазах семьи британца.

Расследованием инцидента занимаются сотрудники отдела судебно-медицинской экспертизы. Кроме того, правоохранители ищут очевидцев произошедшего, а также людей, которые могли бы предоставить записи с видеорегистраторов и камер видеонаблюдения.

Ранее в октябре на острове Пхукет в Таиланде в результате многодневной поисково-спасательной операции нашли тело пропавшей россиянки. Сообщается, что приехавшая на отдых туристка отправилась купаться в море в четверг, 20 октября, и утонула.

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Фариза Бацазова
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