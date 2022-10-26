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09:55, 26 октября 2022Путешествия

В Таиланде нашли тело пропавшей россиянки

Генконсул России сообщил, что тело пропавшей на таиландском Пхукете россиянки нашли в море

Фото: Athit Perawongmetha / Reuters

На острове Пхукет в Таиланде в результате многодневной поисково-спасательной операции нашли тело пропавшей на прошлой неделе россиянки. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на Генконсульство России на Пхукете.

По словам генерального консула Владимира Соснова, тело 53-летней туристки Елены Радченко было найдено в среду, 26 октября. Сообщается, что путешественница из Свердловской области, приехавшая на отдых в королевство, отправилась купаться в море в четверг, 20 октября, и утонула.

После того как туристка не вернулась в гостиницу, представители туристической компании обратились в полицию. В ходе поисково-спасательной операции, в которой участвовали более 100 сотрудников сухопутной и морской полиции и военнослужащих береговой охраны Таиланда, в том числе водолазы, а также применялась вертолетная техника, продолжалась вплоть до утра среды.

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«Полиция Пхукета сообщила в генеральное консульство сегодня утром, что тело пропавшей гражданки РФ найдено в море примерно в километре от того места, где она предположительно вошла в воду и где на пляже остались ее вещи», — сообщил собеседник агентства.

Уточняется, что сотрудники правоохранительных органов опознали тело россиянки по купальнику приметного цвета на прижизненной фотографии. В ближайшее время предстоит процедура официального опознания тела погибшей ее друзьями, приехавшими с ней на отдых, добавил Соснов.

О пропаже на Пхукете российской путешественницы стало известно 23 октября. Женщина является начальником службы корпоративных коммуникаций Свердловской железной дороги (СвЖД). В первые дни спасательную операцию сильно осложняли погодные условия: на курорте шли ливневые дожди.

Ранее сообщалось, что на острове Итуруп на Курилах во время похода пропали четверо соотечественников. Туристическая группа направлялась к вулкану Баранский с мыса Конакова, когда трое россиян почувствовали себя плохо. На поиски туристов отправилась группа спасателей из шести человек.

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Валентина Процкова
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