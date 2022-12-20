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17:04, 20 декабря 2022Силовые структуры

Покупатель убил кувалдой россиянина во время подписания договора о продаже авто

В Краснодаре покупатель убил кувалдой владельца Lada Granta и закопал его тело в поле

Фото: Максим Константинов / Globallookpress.com

В Краснодаре 44-летнего россиянина задержали за убийство 30-летнего жителя станицы Новотитаровской. Об этом «Ленте.ру» сообщила официальный представитель краевого управления Следственного комитета России (СКР) Анна Пушкина.

По данным следствия, подозреваемый, у которого не было постоянной работы, решил похитить чужую машину и продать ее. Он нашел объявление незнакомого мужчины, который выставил на продажу свой автомобиль Lada Granta, несколько раз встретился с ним и договорился о покупке. Вечером 11 декабря фигурант попросил россиянина приехать к нему домой в СНТ «Лекраспромовец» якобы для заключения сделки.

Хозяин автомобиля подписал и передал ему договор купли-продажи. Дождавшись, когда прежний владелец отвернется, подозреваемый несколько раз ударил его кувалдой по голове. От полученных травм тот скончался на месте. Тогда фигурант положил тело в машину, отвез в Динский район и закопал в поле.

«Также он выбросил в разных местах орудие убийства, лопату, а также два мобильных телефона потерпевшего», — добавила Анна Пушкина.

Когда знакомые потерпевшего приехали к новому владельцу авто и спросили, где находится их друг, он ответил, что рассчитался с ним и отвез его домой.

Тогда сестра убитого обратилась в полицию с заявлением о пропаже брата. Сотрудники СКР и МВД быстро установили личность предполагаемого убийцы. Он признался в содеянном и показал, где спрятал тело и орудие убийства. Мужчину поместили в СИЗО, в ближайшее время ему предъявят обвинение.

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Елизавета Новикова
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