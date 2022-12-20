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09:39, 20 декабря 2022Путешествия

Американский самолет совершил экстренную посадку из-за проблем с двигателем

Попавшая в двигатель самолета из США птица вынудила лайнер экстренно вернуться в Гонконг

Фото: Leonid Faerberg / Globallookpress.com

Самолет авиакомпании из США United Airlines, направлявшийся из Гонконга на остров Гуам в Тихом океане, был вынужден совершить экстренную посадку в аэропорту вылета из-за проблем с двигателем. Об этом во вторник, 20 декабря, пишет газета South China Morning Post.

Командир самолета принял решение вернуться в Гонконг и совершить экстренную посадку из-за предполагаемого повреждения двигателя. По данным ТАСС, в один из двигателей воздушного судна попала птица, в результате чего произошло возгорание.

Посадка прошла в штатном режиме, пострадавших среди пассажиров и членов летного состава нет. Для ликвидации возгорания к лайнеру были направлены пять пожарных машин.

Ранее самолет авиаперевозчика США Frontier Airlines экстренно совершил вынужденную посадку из-за пассажира с ножом. Происшествие случилось на рейсе, следующем из Цинциннати в Тампу, во время полета один из пассажиров внезапно начал вести себя агрессивно: мужчина ругался с бортпроводниками, а затем стал угрожать попутчикам ножом.

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Валентина Процкова
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