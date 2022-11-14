Самолет в США совершил экстренную посадку из-за агрессивного пассажира с ножом

Агрессивного мужчину в США, угрожавшего пассажирам в самолете ножом, задержала полиция

Самолет авиакомпании США Frontier Airlines экстренно совершил вынужденную посадку из-за пассажира с ножом. Подробности случившегося публикует New York Post (NYP) со ссылкой на официального представителя воздушной гавани.

Инцидент произошел на рейсе, следующем из Цинциннати в Тампу в пятницу, 11 ноября. По информации издания, во время полета один из пассажиров внезапно начал вести себя агрессивно: сначала мужчина ругался с бортпроводниками, а затем стал запугивать попутчиков и членов летного состава, угрожая нанести ножевые ранения.

Из-за паники, возникшей на борту, капитан лайнера решил сесть в международном аэропорту Атланты Хартсфилд-Джексон. После приземления неадекватного пассажира задержала полиция. «Самолет благополучно приземлился в Атланте, и пассажир был взят под стражу сотрудниками правоохранительных органов», — заявила представитель Frontier Airlines Дженнифер Де Ла Круз (Jennifer De La Cruz) и уточнила, что в результате происшествия никто не пострадал.

Ранее в октябре пьяный пассажир самолета подрался с бортпроводником и сорвал рейс перевозчика Turkish Airlines из Турции в Индонезию. Инцидент, произошедший в лайнере на глазах у туристов, попал на видео. Во время рейса Стамбул — Джакарта Мухаммед Джон Джайз Будевейн, являющийся пилотом индонезийской авиакомпании Batik Air, начал вести себя неадекватно.