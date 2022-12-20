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19:48, 20 декабря 2022Путешествия

Россиян с поддельными британскими визами задержали в аэропорту Кишинева

Пятерых россиян задержали в аэропорту Кишинева с фальшивыми британскими визами
СюжетВизы в Европу:

Фото: Михай Карауш / Sputnik / РИА Новости

Пограничная полиция Молдавии задержала в аэропорту Кишинева пятерых граждан России с поддельными британскими визами. Об этом говорится в сообщении пресс-службы ведомства.

Отмечается, что россияне направлялись в Кишинев из Стамбула. Двое из них были несовершеннолетними.

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После обнаружения в паспортах туристов фальшивых виз им было отказано во въезде в Молдавию. В ведомстве подтвердили, что в настоящее время по этому делу ведутся следственные действия.

Ранее в декабре финские пограничники депортировали россиянина, решившего нелегально продлить пребывание в Европе. Путешественник попался на подделке штампов в загранпаспорте.

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Фариза Бацазова
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