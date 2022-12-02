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17:03, 2 декабря 2022Путешествия

Россиянин решил обмануть пограничников в Финляндии и попался на подделке штампов

Пограничники Финляндии депортировали россиянина с 16 поддельными штампами в загранпаспорте

Фото: Jussi Nukari / Lehtikuva / Reuters

Финские пограничники депортировали россиянина, решившего нелегально продлить пребывание в Европе, — путешественник попался на подделке штампов в загранпаспорте. О случае обмана сообщает общественная телерадиовещательная корпорация Yle.

Уточняется, что инцидент произошел в среду, 30 ноября, на погранпереходе Нуйямаа в Лаппеенранте. Сотрудники пограничной службы Юго-Восточной Финляндии поймали россиянина, незаконно пребывающего на территории страны. У мужчины, выезжающего из Финляндии в Россию, была оформлена французская виза, позволяющая ему находиться в шенгенской зоне максимум 90 дней в течение шести месяцев.

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«Пограничники обнаружили в паспорте 16 поддельных штампов, согласно которым мужчина иногда выезжал за пределы Шенгенской зоны, а затем возвращался. На самом деле он пробыл там на 38 дней дольше, чем имел право», — говорится в публикации.

В ходе предварительного следствия турист признался, что сделал фальшивые штампы, чтобы дольше пробыть в Европе из-за текущей ситуации в России. Путешественника вызвали в районный суд по обвинению в подделке документов и нарушении прав иностранцев и депортировали на родину. На него также наложили запрет на посещение ЕС сроком два года.

Ранее в ноябре сообщалось, что сотрудники пограничной службы Юго-Восточной Финляндии заявили о массовых подделках россиянами вида на жительства (ВНЖ) в странах Евросоюза (ЕС). Так, стало известно, что в расследовании у пограничников в настоящее время находится 88 случаев подделки отечественными туристами карточек ВНЖ в ЕС и пограничных штампов.

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Валентина Процкова
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