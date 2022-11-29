Стало известно о массовых случаях подделки россиянами ВНЖ в странах Евросоюза

YLE: пограничники Финляндии заявили об участившихся случаях подделки россиянами ВНЖ в ЕС

Сотрудники пограничной службы Юго-Восточной Финляндии заявили о массовых подделках россиянами вида на жительства (ВНЖ) в странах Евросоюза (ЕС). Об участившихся случаях мошенничества со стороны отечественных туристов сообщает общественная телерадиовещательная корпорация YLE.

Так, стало известно, что в расследовании у пограничников в настоящее время находятся 88 случаев подделки россиянами карточек ВНЖ в ЕС и пограничных штампов.

«Всего в этом году было выявлено почти 350 подделок печатей, во много раз больше, чем в предыдущие годы», — рассказал представитель пограничной службы Финляндии Матти Питкяниитти, уточнив, что чаще всего документы и штампы подделывали жители Северо-Кавказского региона России.

По данным погранслужбы, массовое мошенничество со стороны российских туристов связано с установленным правилом о нахождении по визе в ЕС не более 90 дней в течение полугодия при многократной визе.

Ранее в ноябре россиянин Сергей Непримеров, проживавший в Эстонии более 58 лет, сходил на похороны знакомого в российский город и лишился ВНЖ в Европе. Соотечественник пошел пешком на похороны из Нарвы в небольшой город в Ленинградской области, но обратно его не пустили — Непримерова депортировали из страны, запретив в течение пяти лет въезжать в Шенгенскую зону.

