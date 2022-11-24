Россиянин сходил на похороны и лишился вида на жительство в Европе

«Фонтанка»: проживавший 58 лет в Эстонии россиянин сходил на похороны и был депортирован

Россиянин Сергей Непримеров, проживавший в Эстонии более 58 лет, сходил на похороны знакомого в российский город и лишился вида на жительство (ВНЖ) в Европе. Подробности сообщает «Фонтанка».

По информации издания, россиянин переехал в Эстонию с родителями, когда ему было восемь лет. В 1999 году он получил ВНЖ, однако на гражданство подавать не стал из-за нежелания сдавать экзамен на знание эстонского языка. Последние 25 лет мужчина работал водителем на нарвских электростанциях, а в 66 лет вышел на пенсию.

Инцидент произошел 30 сентября, однако известно о нем стало только сейчас. 66-летний мужчина отправился на похороны в Ивангород Ленинградской области из Нарвы, однако на обратном пути сотрудники пограничного контроля Эстонии депортировали пенсионера из страны, выдав документ с пятилетним запретом на въезд в Шенгенскую зону.

«Меня на границе задержали и буквально в течение полутора часов пришел человек из миграционного департамента. Мне сказали, что у меня аннулирован вид на жительство в связи с тем, что я представляю опасность для Евросоюза, — рассказал Непримеров. — Меня посадили в машину, отвезли в погранпункт номер два, который чисто пешеходный, вывели на мост, отдали паспорт, отобрали ID-карту, и все, я остался стоять на мосту, из всего имущества у меня был телефон и зонтик».

О депортации россиянина, который «не уважает конституционный строй Эстонской республики», полиция безопасности отчиталась на своем сайте. Отмечается, что мужчине аннулировали ВНЖ из-за того, что он активно участвовал в организации мероприятий в Эстонии на 9 мая, 26 июля — день освобождения Нарвы, в акции «Бессмертный полк», носил флаги России, военную форму и иную символику.

Непримеров пытается оспорить депортацию в эстонском суде, временно проживая в квартире знакомых в Ивангороде. «Куда идти, я не знаю. У меня здесь нет ни друзей, ни знакомых, у меня все друзья остались там, — пожаловался он. — В связи с политической ситуацией туда дороги мне нет и даже через пять лет, если не изменится власть в Эстонии».

Ранее сообщалось, что россиянам, направлявшимся на автобусе в Финляндию, сотрудники погранслужбы отказали во въезде в страну. По словам одной из соотечественниц, инцидент произошел на автомобильном пункте пропуска (МАПП) «Торфяновка» на российско-финской границе в понедельник, 21 ноября.