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18:29, 23 ноября 2022Путешествия

Стало известно о случаях аннуляции россиянам шенгенских виз в Финляндии

TourDom: троим россиянам с шенгенскими визами отказали во въезде в Финляндию
СюжетВизы в Европу:

Фото: Михаил Почуев / ТАСС

Троим россиянам, направлявшимся на автобусе в Финляндию, сотрудники погранслужбы отказали во въезде в страну. О случаях аннуляции шенгенских виз стало известно порталу TourDom.

По словам одной из соотечественниц, инцидент произошел на автомобильном пункте пропуска (МАПП) «Торфяновка» на российско-финской границе в понедельник, 21 ноября.

«Ехала к гражданскому мужу через "Торфяновку" с переведенным договором аренды, подтверждающим семейные отношения с 2019 года. Было приглашение от него, обратный билет — в общем, все что только можно. Но финские пограничники не пропустили. Долго ждала решения, в итоге визу аннулировали», — рассказала жительница Санкт-Петербурга, уточнив, что причиной отказа во въезде сдала «угроза международным отношениям».

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Кроме того, пограничники аннулировали шенгенские визы еще двум соотечественникам — матери, ехавшей к сыну в Финляндию с приглашением и доказательством родства, а также россиянке с контрактом в финской компании и приглашением от них.

Ранее отечественным туристам назвали стабильно выдающую «длинную» шенгенскую визу страну Европы и раскрыли реальную ситуацию с получением въездных документов в визовых центрах. Согласно статистике результатов обращений за визами, чаще всего россиянам «длинный» шенген выдает Франция — 22 процента обратившихся за визами получили их на пять лет.

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Валентина Процкова
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