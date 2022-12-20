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09:09, 20 декабря 2022Бывший СССР

Украинские солдаты обеспокоились ужесточением уголовного закона

Офицер ЛНР Марочко заявил о негативной реакции солдат ВСУ на ужесточение уголовного закона

Фото: Toby Melville / Reuters

Изменения в Уголовный кодекс Украины, которые затрагивают несение военной службы в условиях военного положения или в боевой обстановке, активно обсуждаются среди военнослужащих страны. Об этом в Telegram сообщил офицер Народной милиции Луганской народной республики (НМ ЛНР) Андрей Марочко со ссылкой на данные разведки.

«Законопроект, существенно усиливающий уголовную ответственность военных за невыполнение приказа, угрозу или насилие в отношении начальника, самовольное оставление воинской части или места службы, дезертирство и другие серьезные проступки, вызвал крайне негативную реакцию в армии», — написал Марочко.

По его словам, рядовые военнослужащие считают внесенные изменения в закон легализацией противоправных действий командиров. А обжаловать потенциальные обвинения со стороны начальства рядовой Вооруженных сил Украины (ВСУ) фактически не сможет. «Многие созваниваются с родственниками, прося их пикетировать военкоматы и госучреждения», --резюмировал офицер НМ ЛНР.

Вечером 19 декабря главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный обратился к главе государства Владимиру Зеленскому с просьбой подписать закон, ужесточающий наказание для военнослужащих за неисполнение приказа. Залужный отметил, что он вынужден поднять сложную тему и просить усилить ответственность за самовольный уход из части или с поля боя, дезертирство и неповиновение.

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