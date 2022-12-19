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23:09, 19 декабря 2022Бывший СССР

Зеленского попросили ужесточить наказание за неисполнение военными приказа

Главком ВСУ Залужный просит Зеленского подписать закон, ужесточающий наказание для военных
Владимир Зеленский

Владимир Зеленский. Фото: Офис президента Украины

Главнокомандующий Вооруженных сил Украины Валерий Залужный в Telegram-канале обратился к главе государства Владимиру Зеленскому с просьбой подписать закон, ужесточающий наказание для военнослужащих за неисполнение приказа.

Главком отметил, что он вынужден поднять сложную тему и просить усилить ответственность за самовольный уход из части или с поля боя, дезертирство и неповиновение.

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По словам Залужного, другим военным приходится закрывать собой участки фронта, что ведет к увеличению потерь среди личного состава и мирного населения. Он подчеркнул, что армия держится на дисциплине.

«Существует ли угроза усиления безнаказанности командиров? Нет, командиры также несут полную юридическую ответственность за свои действия или бездействие», — сказал главнокомандующий.

Он попросил Зеленского подписать закон, принятый Верховной Радой, поскольку он четко отражает позицию командиров группировок и воинских частей.

Ранее Верховная Рада приняла закон, по правилам которого украинских военных будут проверять на алкогольное и наркотическое опьянение во время военного положения. Кроме того, наказание за отказ от выполнения приказа будет ужесточено. Граждане Украины, в свою очередь, создали петицию с просьбой к президенту Зеленскому наложить вето на соответствующий закон, она набрала необходимые 25 тысяч подписей для рассмотрения главой государства.

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Марина Совина
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