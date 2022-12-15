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19:11, 15 декабря 2022Бывший СССР

Украинских военных начнут проверять на алкоголь и наркотики

Верховная Рада Украины приняла закон о проверках военнослужащих на алкоголь и наркотики

Фото: Viacheslav Ratynskyi / Reuters

На Украине начнут проверять военнослужащих на алкоголь и наркотики. Соответствующий законопроект приняла Верховная Рада. Его уже подписал спикер парламента, передает Telegram-канал «Политика Страны».

Согласно закону, военнослужащих будут проверять на алкоголь и наркотики во время военного положения не только на службе, но и в отпуске. «За распитие спиртных напитков на территории военных частей предлагается штрафовать до 2000 необлагаемых налогом минимумов и арестом с гауптвахтой до 15 суток», — говорится в сообщении.

Кроме того, законопроект ужесточает наказание за невыполнение приказа — с 3-7 лет лишения свободы до 5-8 лет. За отказ от выполнения законных требований командира полагается штраф от 100 до 500 необлагаемых налогом минимумов или арест с удержанием на гауптвахте до 10 дней. За самовольное оставление военной части или места службы — до тысячи необлагаемых налогом минимумов.

Ранее военнопленный боец Вооруженных сил Украины (ВСУ) рассказал, что украинские военнослужащие, в том числе командиры, массово употребляют наркотические вещества.

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Алевтина Запольская
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