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10:07, 17 декабря 2022Бывший СССР

Зеленский рассмотрит петицию о ветировании закона о наказании военнослужащих

Зеленский рассмотрит петицию о ветировании закона об ужесточении наказания для военных ВСУ

Фото: Reuters

На Украине петиция о ветировании закона об ужесточении наказания для военнослужащих Вооруженных сил Украины (ВСУ) собрала нужное количество голосов для рассмотрения президентом Владимиром Зеленским. Об этом в субботу, 17 декабря, сообщает РИА Новости.

Ранее Верховная Рада приняла закон, по правилам которого украинских военных будут проверять на алкогольное и наркотическое опьянение во время военного положения. Кроме того, наказание за отказ от выполнения приказа будет ужесточено.

Однако граждане считают, что подобный закон позволит командованию шантажировать бойцов, давить на них и наказывать тюремным заключением практически за любую критику его решений. 15 декабря была создана петиция на сайте офиса Зеленского, которая набрала уже 26,5 тысячи голосов.

Для того чтобы украинский президент рассмотрел петицию, она должна набрать 25 тысяч голосов и более.

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Екатерина Власова
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