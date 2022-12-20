Дженна Ортега не спала двое суток перед съемками вирусного танца Уэнсдэй

Дженна Ортега призналась, что не спала двое суток перед съемками вирусного танца Уэнсдэй

Американская актриса Дженна Ортега, известная по главной роли в сериале «Уэнсдэй» режиссера Тима Бертона, призналась, что два дня не могла уснуть перед съемками в одной из серий танца, который стал вирусным. Ее слова передает Independent.

20-летняя актриса рассказала на шоу с Джимми Фэллоном, что корит себя за свое решение самой придумать сцену с танцем. «Я чувствовала себя такой дурой. Я не танцор. Я ничего такого не умею. У меня нет опыта в этой области. А кроме того, я не спала [перед съемками] двое суток», — заявила Ортега.

Ортега отметила, что на необычный танец ее вдохновили клипы рок-группы Siouxsie and the Banshees и архивные кадры «детей-готов, танцующих в клубах в восьмидесятых».

«[Своим танцем] я почтила память [актрисы] Лизы Лоринг, первой Уэнсдэй Аддамс. Я немного повторила движения, которые делала она. Но, конечно же, они [операторы] не сняли этот момент», — добавила артистка.

Ранее Дженна Ортега рассказала, что заразилась COVID-19 во время съемок сериала «Уэнсдэй». В день работы над танцевальной сценой артистка ощутила недомогание. Она попросила переснять эпизод, однако на это не было времени. Актриса предположила, что могла бы станцевать лучше.