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17:25, 20 декабря 2022Культура

Дженна Ортега не спала двое суток перед съемками вирусного танца Уэнсдэй

Дженна Ортега призналась, что не спала двое суток перед съемками вирусного танца Уэнсдэй

Кадр: сериал «Уэнсдэй»

Американская актриса Дженна Ортега, известная по главной роли в сериале «Уэнсдэй» режиссера Тима Бертона, призналась, что два дня не могла уснуть перед съемками в одной из серий танца, который стал вирусным. Ее слова передает Independent.

20-летняя актриса рассказала на шоу с Джимми Фэллоном, что корит себя за свое решение самой придумать сцену с танцем. «Я чувствовала себя такой дурой. Я не танцор. Я ничего такого не умею. У меня нет опыта в этой области. А кроме того, я не спала [перед съемками] двое суток», — заявила Ортега.

Ортега отметила, что на необычный танец ее вдохновили клипы рок-группы Siouxsie and the Banshees и архивные кадры «детей-готов, танцующих в клубах в восьмидесятых».

«[Своим танцем] я почтила память [актрисы] Лизы Лоринг, первой Уэнсдэй Аддамс. Я немного повторила движения, которые делала она. Но, конечно же, они [операторы] не сняли этот момент», — добавила артистка.

Ранее Дженна Ортега рассказала, что заразилась COVID-19 во время съемок сериала «Уэнсдэй». В день работы над танцевальной сценой артистка ощутила недомогание. Она попросила переснять эпизод, однако на это не было времени. Актриса предположила, что могла бы станцевать лучше.

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Дениза Мацаева
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