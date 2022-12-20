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18:03, 20 декабря 2022Экономика

Сбер удостоен трех наград премии Wealth Navigator Awards

Сбер получил сразу три награды премии Wealth Navigator Awards 2022

Фото: Максим Шеметов / Reuters

Сразу три награды премии Wealth Navigator Awards 2022 получил Сбер. Компания СберСтрахование жизни второй год подряд стала лауреатом в номинации «Лучшая страховая компания». В новой номинации «Банк-партнер в условиях идеального шторма» победил Sber Private Banking. А руководитель этого направления Евгения Тюрикова удостоена награды «За личный вклад в развитие индустрии private banking & wealth management». Церемония награждения прошла 19 декабря 2022 года в Москве.

Летом 2022 года СберСтрахование жизни запустила новую программу «Управляемый капитал», которая объединяет страхование жизни и вложения в паевые инвестиционные фонды (принцип unit-linked). Клиенты уже вложили в программу 7 миллиардов рублей.

«В 2022 году российский страховой рынок столкнулся с серьезными вызовами, которые стали драйверами новых идей и преобразований. Мы оперативно трансформировали свою продуктовую линейку, что помогло укрепить наши позиции. Выражаем огромную благодарность членам жюри и организаторам Wealth Navigator Awards за высокую оценку нашей работы. Хочу отметить, что сегмент Private Banking очень важен для нас. И наша новая программа с инвестиционным доходом "Управляемый капитал" предлагает новый подход к управлению инвестициями, дает налоговые и юридические преференции. Мы верим, что она может стать новым драйвером отрасли», — говорит Игорь Кобзарь, вице-президент, руководитель блока «Управление благосостоянием» Сбербанка, генеральный директор СберСтрахования жизни.

«Из года в год наша команда становится лауреатом этой премии, что подтверждает выражение "Стабильность — признак мастерства". Но награда этого года — особенная. Особенная потому, что она вручена нам по итогам 2022 года — самого сложного и турбулентного для всей индустрии Private Banking, — отмечает Евгения Тюрикова, глава Sber Private Banking. — Это действительно был год идеального шторма, в котором нам удалось сохранить самое главное — доверие наших клиентов. Хочу поблагодарить жюри премии, всю нашу команду и, конечно же, клиентов, которые остались с нами и надежды которых мы, я надеюсь, оправдали».

Wealth Navigator Awards (ранее SPEAR’S Russia Wealth Management Awards) — ежегодная премия для лучших представителей индустрии частного банковского обслуживания, управления большими капиталами и смежных индустрий. Организаторы премии в России — портал PBWM.ru и журнал WEALTH Navigator (ранее SPEAR’S Russia).

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Татьяна Романова
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