Сбер удостоен трех наград премии Wealth Navigator Awards

Сбер получил сразу три награды премии Wealth Navigator Awards 2022

Сразу три награды премии Wealth Navigator Awards 2022 получил Сбер. Компания СберСтрахование жизни второй год подряд стала лауреатом в номинации «Лучшая страховая компания». В новой номинации «Банк-партнер в условиях идеального шторма» победил Sber Private Banking. А руководитель этого направления Евгения Тюрикова удостоена награды «За личный вклад в развитие индустрии private banking & wealth management». Церемония награждения прошла 19 декабря 2022 года в Москве.

Летом 2022 года СберСтрахование жизни запустила новую программу «Управляемый капитал», которая объединяет страхование жизни и вложения в паевые инвестиционные фонды (принцип unit-linked). Клиенты уже вложили в программу 7 миллиардов рублей.

«В 2022 году российский страховой рынок столкнулся с серьезными вызовами, которые стали драйверами новых идей и преобразований. Мы оперативно трансформировали свою продуктовую линейку, что помогло укрепить наши позиции. Выражаем огромную благодарность членам жюри и организаторам Wealth Navigator Awards за высокую оценку нашей работы. Хочу отметить, что сегмент Private Banking очень важен для нас. И наша новая программа с инвестиционным доходом "Управляемый капитал" предлагает новый подход к управлению инвестициями, дает налоговые и юридические преференции. Мы верим, что она может стать новым драйвером отрасли», — говорит Игорь Кобзарь, вице-президент, руководитель блока «Управление благосостоянием» Сбербанка, генеральный директор СберСтрахования жизни.

«Из года в год наша команда становится лауреатом этой премии, что подтверждает выражение "Стабильность — признак мастерства". Но награда этого года — особенная. Особенная потому, что она вручена нам по итогам 2022 года — самого сложного и турбулентного для всей индустрии Private Banking, — отмечает Евгения Тюрикова, глава Sber Private Banking. — Это действительно был год идеального шторма, в котором нам удалось сохранить самое главное — доверие наших клиентов. Хочу поблагодарить жюри премии, всю нашу команду и, конечно же, клиентов, которые остались с нами и надежды которых мы, я надеюсь, оправдали».

Wealth Navigator Awards (ранее SPEAR’S Russia Wealth Management Awards) — ежегодная премия для лучших представителей индустрии частного банковского обслуживания, управления большими капиталами и смежных индустрий. Организаторы премии в России — портал PBWM.ru и журнал WEALTH Navigator (ранее SPEAR’S Russia).