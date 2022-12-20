Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
19:20, 20 декабря 2022Бывший СССР

Зеленский утвердил закон об отборе судей

Зеленский утвердил закон об отборе судей, несмотря на рекомендации Венецианской комиссии

Фото: Viacheslav Ratynskyi / Reuters

Президент Украины Владимир Зеленский утвердил закон об отборе судей Конституционного суда страны (КСУ), несмотря на рекомендации Венецианской комиссии доработать документ. Об этом сообщает ТАСС.

«[Закон №7662] 20 декабря 2022 года возвращен [в Верховную Раду] с подписью от президента», — заявил украинский парламент о законопроекте, поддержанный Радой 13 декабря.

Как отмечает агентство, днем ранее Венецианская комиссия рекомендовала доработать указанный законопроект, в том числе включить еще одного члена из независимых международных экспертов в Совещательную группу, которая будет проводить проверку кандидатов в Конституционный суд. Уточняется, что правоведы Украины призывали власти республики прислушаться к рекомендациям, так как это может повлиять на вступление страны в Европейский союз.

В ноябре 2021 года КСУ отказался приводить к присяге судей Александра Петришина и Оксану Грищук, чьи кандидатуры предложил Зеленский. Суд уличил украинского президента в попытке нарушить законы республики. Согласно сообщению КСУ, это привело бы к незаконному увеличению состава до 20 членов, а также к нелегитимности деятельности органа.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Кристина Есикова
Обсудить
Последние новости
Россия приостановила двухстороннее соглашение с Украиной
Снять квартиру в Москве стало проще
Турция заявила о возвращении застрявших на Украине самолетов
В США назвали предполагаемый плацдарм НАТО для войны с Россией
Получающий миллионы рублей в год подал на работодателя в суд за скучную работу
Минобороны России показало видео ударов вертолетов Ка-52
Пилот выгнал пассажирку из самолета из-за хронического заболевания
Названы негативные последствия ежедневного употребления майонеза
Замначальника российской колонии задержали за получение взятки янтарным кораблем
В США заявили об активных переговорах с Москвой для освобождения Уилана
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.