Зеленский утвердил закон об отборе судей, несмотря на рекомендации Венецианской комиссии

Президент Украины Владимир Зеленский утвердил закон об отборе судей Конституционного суда страны (КСУ), несмотря на рекомендации Венецианской комиссии доработать документ. Об этом сообщает ТАСС.

«[Закон №7662] 20 декабря 2022 года возвращен [в Верховную Раду] с подписью от президента», — заявил украинский парламент о законопроекте, поддержанный Радой 13 декабря.

Как отмечает агентство, днем ранее Венецианская комиссия рекомендовала доработать указанный законопроект, в том числе включить еще одного члена из независимых международных экспертов в Совещательную группу, которая будет проводить проверку кандидатов в Конституционный суд. Уточняется, что правоведы Украины призывали власти республики прислушаться к рекомендациям, так как это может повлиять на вступление страны в Европейский союз.

В ноябре 2021 года КСУ отказался приводить к присяге судей Александра Петришина и Оксану Грищук, чьи кандидатуры предложил Зеленский. Суд уличил украинского президента в попытке нарушить законы республики. Согласно сообщению КСУ, это привело бы к незаконному увеличению состава до 20 членов, а также к нелегитимности деятельности органа.