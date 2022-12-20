Зеленский утвердил закон об отборе судей
Президент Украины Владимир Зеленский утвердил закон об отборе судей Конституционного суда страны (КСУ), несмотря на рекомендации Венецианской комиссии доработать документ. Об этом сообщает ТАСС.
«[Закон №7662] 20 декабря 2022 года возвращен [в Верховную Раду] с подписью от президента», — заявил украинский парламент о законопроекте, поддержанный Радой 13 декабря.
Как отмечает агентство, днем ранее Венецианская комиссия рекомендовала доработать указанный законопроект, в том числе включить еще одного члена из независимых международных экспертов в Совещательную группу, которая будет проводить проверку кандидатов в Конституционный суд. Уточняется, что правоведы Украины призывали власти республики прислушаться к рекомендациям, так как это может повлиять на вступление страны в Европейский союз.
В ноябре 2021 года КСУ отказался приводить к присяге судей Александра Петришина и Оксану Грищук, чьи кандидатуры предложил Зеленский. Суд уличил украинского президента в попытке нарушить законы республики. Согласно сообщению КСУ, это привело бы к незаконному увеличению состава до 20 членов, а также к нелегитимности деятельности органа.