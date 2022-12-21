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13:12, 21 декабря 2022Ценности

Звезда «Зачарованных» снялась без макияжа в честь 50-летия

Актриса Алисса Милано снялась без макияжа в честь 50-летия и восхитила фанатов

Фото: @milano_alyssa

Американская актриса Алисса Милано показала естественную внешность в честь дня рождения и порадовала поклонников. Снимками она поделилась на странице в Instagram (запрещенная в РФ соцсеть; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена).

50-летняя звезда сериала «Зачарованные» опубликовала селфи, на котором запечатлена в кровати. На размещенных кадрах видно, что на лице знаменитости, которая снялась в пижаме, отсутствует макияж. При этом волосы телезвезды также распущены. «Без фильтров. Я счастлива быть на своем месте», — подписала она пост.

Подписчики восхитились внешностью Милано в комментариях под публикацией. «Лицо младенца», «Просто вау», «Выглядишь круто», «С днем рождения, красотка», «Самая лучшая знаменитость», — высказывались многочисленные фанаты актрисы.

В августе 2021 года Алисса Милано помогла предотвратить смертельное ДТП на дороге Лос-Анджелеса. Милано ехала на пассажирском сиденье автомобиля марки Ford Edge, за рулем которого находился ее дядя Митч. Мужчина потерял сознание из-за сердечного приступа, однако актриса смогла дотянуться до тормоза и остановить машину.

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Майя Пономаренко
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