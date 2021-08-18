Звезда «Зачарованных» помогла предотвратить смертельное ДТП

Американская актриса Алисса Милано попала в почти смертельное ДТП на автостраде Лос-Анджелеса. Об этом пишет TMZ со ссылкой на собственный источник в полиции.

Милано находилась на пассажирском сиденье автомобиля марки Ford Edge, за рулем которого был ее дядя Митч. В какой-то момент родственник артистки потерял сознание из-за случившегося сердечного приступа. В правоохранительных органах отметили, что в этот момент их внедорожник выехал на встречную полосу и врезался в другое транспортное средство, но затем остановился благодаря быстрой реакции 48-летней звезды «Зачарованных».

Источники сообщили, что она смогла остановить движение машины с пассажирского сиденья, дотянувшись до тормоза. В полиции добавили, что до приезда медиков актриса смогла оказать родственнику первую помощь и сделать искусственное дыхание.

Отмечается, что ее дядя был доставлен в ближайшую больницу. Он находится под присмотром врачей.

В ноябре прошлого года сообщалось, что Роуз Макгоуэн, коллега Милано по сериалу «Зачарованные», сломала руку. Макгоуэн госпитализировали после того, как она упала с лестницы, попытавшись взглянуть на результаты президентских выборов.