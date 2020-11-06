Наблюдавшая за выборами в США актриса из сериала «Зачарованные» сломала руку

Роуз Макгоуэн, актриса из сериала «Зачарованные», наблюдавшая за выборами в США, сломала руку. Артистка опубликовала в своем Instagram-аккаунте снимок из больничной палаты с рукой в гипсе.

Макгоуэн госпитализировали после того, как она упала с лестницы. Актриса пыталась взглянуть на результаты президентских выборов.

«Следить за результатами выборов в США, стоя на лестнице = Перелом костей», — написала звезда сериала «Зачарованные». Актриса также раскритиковала систему здравоохранения США.

Макгоуэн заявила, что в Мексике, где она оказалась сейчас, посещение отделения неотложной помощи обошлось ей в 250 долларов, а в Калифорнии, по словам артистки, за аналогичную услугу она заплатила бы порядка 10 тысяч. «США — это не страна свободных людей, а страна тех, кто постоянно переплачивает», — отметила актриса.

В августе актрисы из сериала «Зачарованные» перессорились из-за политики и движения #MeToo. Роуз Макгоуэн заявила о бесполезности американских демократов.