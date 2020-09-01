Раскрыты причины выбора звездой «Зачарованных» оголяющего грудь платья на премию

Бывший дизайнер раскрыла подробности появления актрисы Роуз Макгоуэн на премии VMA в 1998 году в откровенном наряде. Информация появилась на сайте Page Six.

Майя Хансон (Maja Hanson) вспомнила, как подбирала наряд для рок-певца Мэрилина Мэнсона в его студии, где также присутствовала звезда «Зачарованных». Во время примерки Макгоуэн рассматривала вещи и спросила, может ли она одолжить платье из прозрачной ткани, на что получила согласие. В тот момент дизайнер не знала, что актриса собирается выйти в нем на красную ковровую дорожку.

Знаменитость выбрала мини-платье с открытой спиной, материал которого напоминал кольчугу. Оно было изготовлено из нитей бисера и стеклянных бус. «Мы называли его "платье из цепей", хотя их там и не было», — подчеркнула Хансон.

Специалистка также рассказала, что впоследствии поклонники раскритиковали Макгоуэн за появление на публике в том самом платье и леопардовом белье, называя ее «проституткой». Однако, по мнению дизайнера, именно звезда «Зачарованных» двадцать лет назад задала тренд на обнажающие тело наряды.

«Именно она перенесла такие наряды с подиума на красную ковровую дорожку. Именно она вызвала у публики бурю эмоций, что заставило остальных звезд повторять ее образ», — заключила модный эксперт.

В то же время сама Макгоуэн заявляет, что выбрала упомянутый наряд неслучайно. Актриса объяснила, что пришла в таком сексуальном наряде, поскольку это было ее первое появление на общественном мероприятии после изнасилования Харви Вайнштейном.

Дизайнер не предполагала, что ее наряд станет частью такой «воодушевляющей истории». «Я всегда хотела, чтобы женщины с помощью моей одежды показывали свою сильную сторону и несли идею о том, что наше тело принадлежит только нам, и мы можем оголять все, что захотим», — добавила Хансон.

Роуз Макгоуэн стала одной из первых актрис, которые рассказали об изнасиловании Вайнштейном, что повлекло за собой серию секс-скандалов, связанных с голливудскими продюсерами, режиссерами и актерами.

Ранее в августе откровенный наряд певицы Майли Сайрус, просвечивающий нижнее белье, признали одним из лучших на премии MTV. Знаменитость появилась на мероприятии в платье бренда Mugler из полупрозрачной ткани, отделанной блестящими деталями. Поклонники звезды оценили ее внешний вид в комментариях под размещенными кадрами.