Влюбленные с 20-летней разницей в возрасте стали родителями

The Sun: супруги из США с 20-летней разницей в возрасте столкнулись с осуждением в сети

Пара из США, 29-летняя Мими и 49-летний Чад, стали родителями и столкнулись с осуждением в сети. Об этом сообщает The Sun.

Влюбленные вместе уже шесть лет. Недавно они стали супругами, а в их семье появилась долгожданная дочь. Мими и Чад начали делиться историей своей любви в социальной сети TikTok, однако получили множество неодобрительных комментариев.

Многие пользователи считают, что 20-летняя разница в возрасте не является нормальной. «Когда ребенок окончит школу, отец будет жить в доме престарелых», — пишет один из комментаторов, утверждая, что Чад слишком стар для того, чтобы быть отцом. Тем не менее множество пользователей пожелали паре счастья и рассказали о похожем опыте.

Супруги не обращают внимания на негативные комментарии и считают, что возраст — это всего лишь цифра. На свадьбе Мими заявила, что не хочет, чтобы Чад умирал первым. «Потому что я не хочу жить без тебя», — говорит она.

Ранее супружеская пара из Великобритании с 22-летней разницей в возрасте поделилась секретами крепкого брака. Родственники и друзья супругов поддерживали их с самого начала отношений и не удивились большой разнице в возрасте.

