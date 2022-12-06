Супруги с 22-летней разницей в возрасте поделились секретами крепкого брака

Супруги с 22-летней разницей в возрасте рассказали об отношении окружающих к их союзу

Супружеская пара из Великобритании с 22-летней разницей в возрасте поделилась секретами крепкого брака. Об этом пишет Metro.

Габриэль и Крис познакомились в 2002 году на концерте в английском городе Манчестер. Женщине тогда было 24 года, а Крису — 46. Вскоре они стали путешествовать вместе: год работали на горнолыжном курорте в Швейцарии, побывали во Франции и Испании, жили в Андалусии. «Мы всегда работали вместе, как одна команда, заряжая и вдохновляя друг друга», — вспоминает Габриэль.

Родственники и друзья супругов поддерживали их с самого начала отношений и не удивились большой разнице в возрасте. Однако, по словам женщины, она сталкивалась с неодобрительным отношением к их союзу со стороны окружающих. «Мы всегда просто отмахивались от негативных комментариев в наш адрес, даже смеялись над ними, считая их невежественными, банальными и ограниченными», — рассказывает она.

Габриэль и Крис живут вместе уже более 20 лет, у них двое детей, однако отношения по-прежнему остаются крепкими. Супруги имеют схожие интересы: оба любят путешествовать и предпочитают одинаковые музыкальные жанры и исполнителей. «Я думаю, что в каком-то смысле именно разница в возрасте сделала наши отношения такими крепкими, так как мы искренне принимали друг друга такими, какие мы есть», — утверждает Габриэль.

Единственное, что ее напрягает — это осознание, что она не состарится вместе с Крисом. Однако женщина старается не зацикливаться на своих мыслях и наслаждается временем, проведенным с мужем.

Ранее сообщалось, что пара из Бразилии с 40-летней разницей в возрасте рассказала об особенностях отношений и призвала бороться за любовь, если она настоящая. По словам супругов, родственников сначала удивил их союз, но после свадьбы они окончательно приняли их выбор.