Девушка вышла замуж за мужчину на 40 лет старше и призвала бороться за любовь

The Sun: отношения 16-летней девушки с 56-летним мужчиной закончились свадьбой

Пара из Бразилии с 40-летней разницей в возрасте рассказала об особенностях отношений и призвала бороться за любовь, если она настоящая. Историю юной девушки, которая вышла замуж за мужчину гораздо старше нее и не пожалела об этом, публикует The Sun.

23-летняя Мария Эдуарда Диас начала встречаться с диджеем Никсоном Моттом, когда ей было 16 лет, а мужчине — 56. В декабре 2020 года влюбленные обручились и в июне 2021 года сыграли свадьбу. В браке у пары родилась дочь.

По словам супругов, родственников сначала удивил их союз, но после свадьбы они окончательно приняли выбор Марии и Никсона. Однако друзья пары долгое время не поддерживали эти отношения и считали их неправильными. Этого же мнения придерживаются многие незнакомцы в сети, с осуждением которых Диас и Моттом регулярно сталкиваются.

Мария рассказала, что ее нередко называют содержанкой и обвиняют в меркантильности. «Я не богат. Многие люди говорят, что я, вероятно, богат, а она хочет финансовой стабильности. С ее стороны никогда не было никакой корысти», — объяснил Мотт. Его жена добавила, что в их паре все всегда происходило только по обоюдному согласию. Мужчина никогда ни к чему не принуждал Диас и всегда относился к ней бережно.

«Если вы любите человека, боритесь за него. Если он вам нравится, если есть уважение и взаимность, несмотря на разницу в возрасте или любое другое препятствие, боритесь», — заключила Мария.

В Бразилии возраст согласия составляет 14 лет, поэтому отношения Диас и Мотта всегда были законными.

Ранее сообщалось, что пользовательница TikTok из Германии влюбилась в мужчину вдвое старше себя и рассказала о своих отношениях в сети. В одном из видео, набравшем более 1,2 миллиона просмотров, Рабеа гуляет с ним по парку, обнимается и целуется.