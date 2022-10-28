Из жизни
ВсеЛюдиЗвериЕдаПроисшествияПерсоныСчастливчикиАномалии
09:41, 28 октября 2022Из жизни

25-летняя женщина влюбилась в 50-летнего мужчину и столкнулась с осуждением

The Sun: 25-летняя девушка из Германии рассказала об отношениях с 50-летним бойфрендом

Кадр: @alina_rabea / TikTok

Пользовательница TikTok из Германии влюбилась в мужчину вдвое старше себя и рассказала о своих отношениях в сети. Об этом сообщает The Sun.

25-летняя Алина Рабеа регулярно публикует ролики в TikTok о своем 50-летнем бойфренде. В одном из видео, набравшем более 1,2 миллиона просмотров, Рабеа гуляет с ним по парку, обнимается и целуется. «Спасибо тебе за самый счастливый год в моей жизни. Мне все равно, что говорят люди, я люблю тебя», — пишет женщина под роликом.

Рабеа столкнулась с осуждением других пользователей. Они сравнивают мужчину с ее отцом, утверждая, что 25-летняя разница в возрасте не является нормальной. Другие предположили, что девушка встречается с ним исключительно ради его денег.

Материалы по теме:
«Это была обычная жизнь» Она бежала от Сталина, а он — от Гитлера. Потом они поженились и убили тысячи крокодилов
«Это была обычная жизнь»Она бежала от Сталина, а он — от Гитлера. Потом они поженились и убили тысячи крокодилов
8 ноября 2019
Дикая семейка Лэнсвуд Они уже семь лет живут вне цивилизации и не собираются возвращаться
Дикая семейка ЛэнсвудОни уже семь лет живут вне цивилизации и не собираются возвращаться
26 января 2018

Часть пользователей порадовалась за пару. «Это только ваша жизнь... желаю вам всего самого хорошего», — гласит один из комментариев.

Ранее сообщалось, что жительница США вышла замуж за мужчину, который на 17 лет младше нее, и рассказала, что незнакомцы часто принимают его за ее сына. Несмотря на онлайн-троллей, счастливая пара заявляет, что их отношения крепки как никогда.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Алиса Удовик
Обсудить
Последние новости
Побывавший в плену боец рассказал о словах украинского депутата узникам
В России сообщили о скором завершении частичной мобилизации
Рианна выпустила первую за шесть лет песню
Три гола российских игроков помогли «Ванкуверу» впервые победить в сезоне НХЛ
В московской квартире собака напала на женщину с ребенком
После крушения Су-30 на жилой дом нашли новые повреждения домовладений
Северная Корея запустила две ракеты в сторону Японии
25-летняя женщина влюбилась в 50-летнего мужчину и столкнулась с осуждением
Россиянин распространил клевету про подругу в соцсетях и попал под следствие
Плюс-сайз-модель Эшли Грэм заметили в украшениях российского бренда
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.