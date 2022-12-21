16-летняя россиянка умерла от отека мозга после употребления алкоголя

В Казани 16-летняя школьница погибла от отека мозга из-за суррогатного алкоголя

В Казани 16-летняя девушка умерла от отека мозга после того, как выпила суррогатный алкоголь. Об этом сообщил источник телеканала «Татарстан 24».

Помимо этого, в больницу республики поступила еще одна 16-летняя пациентка с отравлением алкоголем, которая употребляла спиртное в коктейлях в клубе. По словам главного токсиколога регионального Минздрава Алии Насибуллины, медикам удалось спасти подростка.

«Самое опасное, что у детей и подростков отравление протекает гораздо тяжелее, чем отравление у пациентов взрослой аудитории. Из-за того, что организм еще не защищен и неопытен. Последствия могут быть критичными, вплоть до летальных исходов», — сказала она.

Ранее в Оренбургской области четыре человека погибли после распития суррогатного алкоголя из канистры, еще двое пострадали. Это случилось, так как один из жителей села Дмитриевка купил канистру с поддельным алкоголем и предложил приятелям распить ее содержимое.