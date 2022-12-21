Наука и техника
ВсеНаукаВ РоссииКосмосОружиеИсторияЗдоровьеБудущееТехникаГаджетыИгрыСофт
12:36, 21 декабря 2022Наука и техника

Социальную изоляцию и сердечные заболевания связали с преждевременной смертью

Psychosomatic Medicine: одиночество и болезни сердца связали с преждевременной смертью

Фото: Shutterstock

Команда международных специалистов из Университета Лимерика в Ирландии, Медицинского колледжа Университета штата Флорида (США) и факультета психологии Университета Гумбольдта в Берлине (Германия) заметила, что ощущение одиночества, социальная изоляция связаны с преждевременной смертью у людей с сердечно-сосудистыми заболеваниями (ССЗ). Выводы работы описаны в статье, опубликованной в журнале Psychosomatic Medicine.

Для этого было проанализировано 35 исследования, которые охватывали людей с подобными проявлениями из Европы, Северной Америки и Азии. Они пришли к выводу, что повышенный уровень одиночества и отсутствие социального взаимодействия в совокупности с ишемической болезнью сердца, инсультом и другими заболеваниями кровеносных сосудов в анамнезе могут увеличить вероятность преждевременной смерти. При этом последствия одиночества оказались сильнее в европейских странах, что, возможно, отражает большее количество одиноких людей в некоторых частях Европы.

Материалы по теме:
Нечем дышать. Как кислород влияет на агрессивность раковых опухолей
Нечем дышать.Как кислород влияет на агрессивность раковых опухолей
23 июля 2021
Утомленные лихорадкой Какими были самые страшные пандемии в истории человечества
Утомленные лихорадкойКакими были самые страшные пандемии в истории человечества
12 августа 2020

Авторы предполагают, что это вызвано рядом причин, которые связаны с недостатком поддержки до индивидуальной реакции на стресс. Они также добавили, что их работа иллюстрирует важность озвученных факторов для здоровья и долголетия, что может учитываться для разработки новых стратегий по борьбе с ССЗ. В дальнейшем специалисты планируют провести дополнительные исследования с более широкой географической выборкой.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Елена Апазиди
Обсудить
Последние новости
Кремль анонсировал важное и объемное выступление Путина
Названа причина смерти гитариста группы «Танцы минус» Антона Хабибулина
Раскрыта цена нового кроссовера «Москвич 3»
Врач назвал неожиданные свойства красной икры
В Кремле заявили о принятии Минобороны всех мер для улучшения ситуации в ДНР
Состояние Илона Маска рухнуло до минимума более чем за два года
Дуэйн Джонсон не вернется к роли Черного Адама в новых проектах DC
Россиянам назвали лучшую иностранную валюту для хранения сбережений
Финский министр заявил о недопустимости возвращения России в мировой спорт
Путин огласит послание Федеральному собранию в следующем году
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.