Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
18:47, 21 декабря 2022Россия

Российский десятиклассник попытался покончить с собой в школе

Shot: под Сыктывкаром 16-летний подросток попытался покончить с собой в школе

Фото: Екатерина Якель / «Лента.ру»

Российский десятиклассник попытался покончить с собой в школе. Об этом сообщает Telegram-канал Shot 21 декабря.

Инцидент произошел под Сыктывкаром. Подростка нашли под окнами школы с переломами шеи, груди и позвоночника, его доставили в больницу. Семья 16-летнего школьника характеризуется как положительная.

По данным канала, одной из последних публикаций подростка в соцсетях была цитата из японской манги «Токийский гуль». Ранее суд Санкт-Петербурга запретил на территории России распространение одноименного аниме-сериала, снятого по ее мотивам.

Ранее сообщалось, что семиклассница из Нижнего Новгорода попыталась покончить с собой после того, как получила три двойки за день. Приехавшим на вызов врачам удалось спасти жизнь ребенка.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Варвара Родикова
Обсудить
Последние новости
Раскрыты детали тайной подготовки поездки Зеленского в Вашингтон
Ранее судимый бригадир застрелил рабочего из обреза и сбросил его тело в болото
Названы самые популярные у туристов города
ЦБ указал на отсутствие решения по разблокировке активов НРД от Бельгии
«Одноклассники» представили масштабное обновление
Преследователем сына Илона Маска оказался сумасшедший курьер с шифровками Граймс
Открытие сезона на «Розе Хутор» отложили из-за аномального тепла
Псаки назвала причину поездки Зеленского в США
Гузеева станет ведущей «Новогодней ночи» на Первом канале
Названа лучшая игра года на PlayStation
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.