Российский десятиклассник попытался покончить с собой в школе

Shot: под Сыктывкаром 16-летний подросток попытался покончить с собой в школе

Российский десятиклассник попытался покончить с собой в школе. Об этом сообщает Telegram-канал Shot 21 декабря.

Инцидент произошел под Сыктывкаром. Подростка нашли под окнами школы с переломами шеи, груди и позвоночника, его доставили в больницу. Семья 16-летнего школьника характеризуется как положительная.

По данным канала, одной из последних публикаций подростка в соцсетях была цитата из японской манги «Токийский гуль». Ранее суд Санкт-Петербурга запретил на территории России распространение одноименного аниме-сериала, снятого по ее мотивам.

Ранее сообщалось, что семиклассница из Нижнего Новгорода попыталась покончить с собой после того, как получила три двойки за день. Приехавшим на вызов врачам удалось спасти жизнь ребенка.