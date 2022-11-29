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10:31, 29 ноября 2022Россия

Российская школьница попыталась покончить с собой после трех двоек за день

В Нижнем Новгороде семиклассница пыталась покончить с собой после трех двоек за день

Фото: Наталия Макарова / Коммерсантъ

Ученица седьмого класса школы в Нижнем Новгороде попыталась покончить с собой после того, как получила за день три двойки. Об этом сообщает Telegram-канал Ni Mash.

По информации издания, после долгого больничного девочка не подготовилась к урокам. В результате школьница получила двойки по истории, алгебре и английскому.

Дома семиклассницу после попытки суицида обнаружила мать, пишут авторы поста. Приехавшим на место медикам удалось спасти жизнь ребенка. Врачи также провели с девочкой беседу по поводу произошедшего.

Похожий случай произошел в июне в Дагестане. Там 13-летний школьник покончил с собой после двойки за ОГЭ. В предсмертной записке школьник попросил родственников никого не винить в своей гибели. В июне 2021 года одиннадцатиклассник из Уфы покончил с собой после заваленного ЕГЭ. Его тело обнаружили в заброшенном здании.

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Константин Лысяков
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