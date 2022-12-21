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09:04, 21 декабря 2022Россия

Украина начала готовиться к городским боям в Артемовске

Офицер НМ ЛНР Марочко рассказал, что ВСУ начали готовить Артемовск к городским боям

Фото: Yevhen Titov / Reuters

Вооруженные силы Украины (ВСУ) приступили к активной подготовке Артемовска к городским боям, сообщил со ссылкой на данные разведки офицер Народной милиции Луганской народной республики (НМ ЛНР) Андрей Марочко в Telegram. По его словам, к работам привлекается и мирное население города.

«Отмечено возведение фортификационных сооружений, создание укрепрайонов и копка траншей. Также оборудуются огневые точки в квартирах мирных граждан. К работам привлекают и мирное гражданское население, в том числе женщин», — сообщил Марочко.

Он отметил, что мирных жителей заставляют работать силой или за оплату продуктовыми и гигиеническими наборами, которые поставляют в город международные гуманитарные организации.

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