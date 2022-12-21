Марочко заявил об убежавших с позиций под Соледаром бойцах ВСУ

Представитель ЛНР Марочко сообщил, что мобилизованные бойцы ВСУ бегут с позиций у Соледара

Мобилизованные украинские военнослужащие оставляют свои позиции в районе Соледара, не дожидаясь ужесточения мер по дисциплинарным проступкам. Об этом cообщил офицер Народной милиции Луганской народной республики (ЛНР) Андрей Марочко, ссылаясь на данные разведки, в разговоре с РИА Новости.

Ранее Марочко уже говорил о том, что в районах Соледара и Артемовска войска ВСУ отказались от наступательных действий и перешли в глухую оборону «из-за ежедневных потерь в живой силе и технике». Впрочем, Украина перебросила дополнительные силы на это направление. Причиной для беспокойства командования ВСУ, по словам Марочко, стало освобождение населенного пункта Яковлевка северо-восточнее Соледара.

Президент Украины Владимир Зеленский называл Соледар одним из самых сложных направлений. Кроме того, в районе Бахмута, Марьинки и Кременной складывается самая тяжелая ситуация для ВСУ.