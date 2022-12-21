Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
09:01, 21 декабря 2022Бывший СССР

Марочко заявил об убежавших с позиций под Соледаром бойцах ВСУ

Представитель ЛНР Марочко сообщил, что мобилизованные бойцы ВСУ бегут с позиций у Соледара

Фото: Yevhen Titov / Reuters

Мобилизованные украинские военнослужащие оставляют свои позиции в районе Соледара, не дожидаясь ужесточения мер по дисциплинарным проступкам. Об этом cообщил офицер Народной милиции Луганской народной республики (ЛНР) Андрей Марочко, ссылаясь на данные разведки, в разговоре с РИА Новости.

Ранее Марочко уже говорил о том, что в районах Соледара и Артемовска войска ВСУ отказались от наступательных действий и перешли в глухую оборону «из-за ежедневных потерь в живой силе и технике». Впрочем, Украина перебросила дополнительные силы на это направление. Причиной для беспокойства командования ВСУ, по словам Марочко, стало освобождение населенного пункта Яковлевка северо-восточнее Соледара.

Президент Украины Владимир Зеленский называл Соледар одним из самых сложных направлений. Кроме того, в районе Бахмута, Марьинки и Кременной складывается самая тяжелая ситуация для ВСУ.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Алевтина Запольская
Обсудить
Последние новости
Россия и Белоруссия переняли ядерную военную практику США
Белый дом подтвердил визит Зеленского в Вашингтон
Названы лучшие места для новогодних фото в Москве
Почти половина россиян рассказала о сокращениях в своих компаниях
План Зеленского выступить в Конгрессе сочли абсурдом
Украина начала готовиться к городским боям в Артемовске
Российская синхронистка ответила на вопрос о депрессии после ухода из спорта
Названа опасная особенность новых смартфонов
Марочко заявил об убежавших с позиций под Соледаром бойцах ВСУ
Первое заседание по делу «крабового короля» Кана назначили на 27 декабря
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.