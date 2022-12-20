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09:19, 20 декабря 2022Россия

В ЛНР сообщили о переброске дополнительных сил ВСУ к Соледару

Офицер НМ ЛНР Марочко сообщил о переброске дополнительных сил ВСУ к Соледару

Фото: Andriy Andriyenko / АР

Вооруженные силы Украины (ВСУ) перебрасывают дополнительные силы к Соледару. Об этом сообщил офицер Народной милиции (НМ) Луганской народной республики (ЛНР) Андрей Марочко, передает РИА Новости.

«Успех наших войск в направлении населенного пункта Соледар заставил украинское командование перебрасывать в данный район дополнительные силы и средства с других направлений, а также использовать резервы», — заявил Марочко.

Причиной для беспокойства командования ВСУ, по словам офицера, стало освобождение населенного пункта Яковлевка северо-восточнее Соледара. Украинские войска намерены остановить продвижение российских подразделений и предотвратить взятие армии в полукольцо благодаря резервному батальону, направленному из населенного пункта Миньковка.

Кроме того, как отметил Марочко, часть украинских штурмующих подразделений, задействованных в районе Северска, перенаправлены для удара во фланг продвигающимся российским войскам.

7 декабря стало известно, что бойцы частной военной компании (ЧВК) «Вагнер» выбили ВСУ из Яковлевки.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский назвал Соледар одним из самых сложных направлений. Здесь, а также в районе Бахмута, Марьинки и Кременной, складывается самая тяжелая ситуация для ВСУ, утверждает он.

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Алевтина Запольская
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