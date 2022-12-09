Зеленский назвал направления с самой тяжелой ситуацией для ВСУ

Зеленский заявил, что ситуация для ВСУ остается тяжелой в направлении Бахмута и Соледара

Президент Украины Владимир Зеленский в своем Telegram-канале назвал направления в Донбассе, где для Вооруженных сил Украины (ВСУ) складывается самая тяжелая ситуация.

«Фронтовая ситуация остается очень тяжелой на ключевых направлениях в Донбассе — Бахмут, Соледар, Марьинка, Кременная...», — заявил Зеленский.

Ранее Владимир Зеленский предположил, когда наступит окончание конфликта на территории страны. Он допустил, что это произойдет в 2023 году.

В июле Зеленский заявлял, что у Киева есть шансы остановить конфликт до конца 2022 года. Он уточнил, что считает это возможным при поставках мощного вооружения партнеров и при сопутствующей удаче.