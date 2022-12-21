Жительница Туапсе передала музею сотни моделей советских автомобилей

Жительница Туапсе передала музею 360 коллекционных моделей советских автомобилей

Жительница Туапсе передала в историко-краеведческий музей имени Полетаева 360 моделей советских автомобилей в память о сыне, который их коллекционировал. Об этом сообщает издание «Туапсинские вести».

В коллекции представлены как автомобили, которые изначально были собраны в готовом варианте, так и те, которые сын женщины собирал сам.

В музей поступили в том числе ЗАЗ-968 «Запорожец», ВАЗ-2101 «Жигули», ВАЗ-2108 «Спутник», Иж-2125 «Ко‌мби», Москвич-412, ГАЗ-21 «Волга», ГАЗ-14 «Чайка», ВАЗ-2121 «Нива», УАЗ-450 «Буханка» и РАФ-2203 «Латвия».

Переданные модели являются точными копиями автомобилей, уменьшенными в сотни раз. Особую ценность для коллекционеров представляют машины, у которых открываются дверцы, окна. капоты и багажники. В некоторых из них включались фары и свет в салоне.

В октябре жительница Москвы Елизавета Жеребцова передала музею-заповеднику Овстуг в Брянской области антикварные экспонаты. Женщина сделала это по инициативе матери, которая посетила родовое имение Тютчевых в Овстуге и осталась восхищена им. Музей получил от москвички в подарок старинные скатерти, фарфоровый кувшин, деревянную шкатулку, вилки и ножи, зеркало, вазочки с пасторальными сюжетами, вазу с лепниной, чашку и два блюдца, серебряную пепельницу, сделанный в Париже театральный бинокль, фарфоровые розетки, соусницу, безмен, рамочку под фотографии. Все предметы датируются XIX или началом ХХ века.