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10:40, 21 декабря 2022Экономика

Обваливший крипторынок миллиардер согласился на экстрадицию в США

Основатель криптобиржи FTX Бэнкман-Фрид согласился на экстрадицию в США

Фото: Marco Bello / Reuters

Обваливший крипторынок основатель и бывший гендиректор биржи FTX Сэм Бэнкман-Фрид согласился на экстрадицию в США. Об этом сообщает «Би-би-си».

На прошлой неделе миллиардера по запросу Вашингтона задержали на Багамских островах. Источники вещателя заявили, что бизнесмен согласился на экстрадицию в США, где ему грозит обвинение в финансовом мошенничестве. При этом утверждается, что дело в отношении Бэнкмана-Фрида получило статус «одного из самых крупных в истории США».

Когда именно миллиардера выдадут Вашингтону, пока неизвестно. Ожидается, что этот вопрос будет решаться 21 декабря в ходе судебного заседания на Багамских островах.

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Криптовалютная биржа FTX объявила о банкротстве в США в ноябре. Тогда же Бэнкман-Фрид решил уйти с поста главы компании. В общей сложности площадка накопила долгов на восемь миллиардов долларов. Ее банкротство привело к обвалу стоимости самых популярных криптовалют и стало самым крупным банкротством в индустрии в текущем году.

12 декабря Бэнкмана-Фрида задержали на Багамских островах, а на следующий день власти США подали к нему иск. Миллиардер обвиняется в крупном мошенничестве с ценными бумагами, а также в отмывании денег.

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Полина Матюхина
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