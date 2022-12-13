Обвалившего крипторынок миллиардера задержали на Багамах

Экс-миллиардера и основателя FTX Бэнкмана-Фрида задержали на Багамах по запросу США

Обваливший крипторынок бывший миллиардер Сэм Бэнкман-Фрид, чья криптовалютная биржа FTX объявила о банкротстве в ноябре, задержан на Багамских островах по запросу властей США. Об этом говорится в заявлении прокурора по южному округу штата Нью-Йорк Дэмбена Уильямса в Twitter.

Согласно документу, основатель FTX был задержан на Багамах вечером в понедельник, 12 декабря, «на основании засекреченного обвинительного заключения, представленного прокуратурой южного округа Нью-Йорка».

Как заявил Уильямс, ожидается, что обвинительное заключение будет рассекречено утром во вторник, 13 декабря, и к тому моменту прокуратура сможет предоставить дополнительную информацию.

Ранее Сэм Бэнкман-Фрид отказался считать себя мошенником. Он отверг обвинения в том, что он специально перевел средства клиентов FTX на сумму 10 миллиардов долларов на счета своей компании Alameda Research.

11 ноября стало известно, что крупная криптовалютная биржа FTX объявила о банкротстве в США, столкнувшись с быстро усугубляющимся кризисом ликвидности. Основатель и генеральный директор FTX Сэм Бэнкман-Фрид принял решение покинуть пост главы компании. В общей сложности FTX задолжала восемь миллиардов долларов, а руководству так и не удалось найти средства для поддержания ликвидности, сообщала The New York Times. Это событие привело к обвалу стоимости наиболее популярных криптовалют и стало крупнейшим банкротством в индустрии в этом году.

