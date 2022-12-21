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20:15, 21 декабря 2022Россия

Шестимесячный мальчик отравился во время занятий в московском бассейне

В Москве шестимесячный мальчик отравился в бассейне студии раннего плавания

Фото: телеграм-канал «Mash»

В Москве во время занятий в бассейне студии раннего плавания отравился шестимесячный младенец. Об этом сообщает «МК».

По информации издания, мальчик находился в бассейне с инструктором и матерью. В какой-то момент женщина почувствовала резкий запах хлорки, у нее заслезились глаза и затруднилось дыхание. Россиянка сразу взяла ребенка на руки, выбежала в раздевалку и вызвала скорую помощь.

Как рассказала женщина, ее сын пытался откашляться, но потом начал бледнеть и обмяк. «К приезду скорой он уже был совсем как тряпочка, лежал с закрытыми глазами и лишь иногда всхлипывал. Медики надели на него кислородную маску и лишь после этого он начал приходить себя и плакать», — сообщила журналистам мать пострадавшего ребенка.

Младенца госпитализировали в токсикологическое отделение, пишет издание. Сейчас его жизни ничто не угрожает.

Ранее в Нижневартовске 14-летний подросток впал в кому после того, как искупался в бассейне местного спортивного центра. Во время занятия с тренером мальчик начал тонуть и ушел под воду. Врачи госпитализировали школьника и диагностировали у него церебральную кому и утопление.

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Константин Лысяков
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