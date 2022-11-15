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10:49, 15 ноября 2022Россия

Российский школьник искупался в бассейне и впал в кому

Shot: подросток из Нижневартовска искупался в бассейне и впал в кому

Фото: Telegram-канал «SHOT»

Российский школьник впал в кому после того, как искупался в бассейне нижневартовского спортивного центра. Об этом сообщает Telegram-канал Shot.

По данным канала, 14-летний подросток пришел на урок по плаванию в спортивно-оздоровительный центр «Олимпия». Во время занятия с тренером — женщиной 37 лет — мальчик начал тонуть и ушел под воду. Школьника вытащили из бассейна и госпитализировали. Врачи диагностировали у ребенка церебральную кому и утопление.

В отношении тренера возбуждено уголовное дело за оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности. В настоящее время женщина находится под обязательством о явке.

Ранее сообщалось, что японский турист во время отпуска ударился головой о дно бассейна и получил серьезную травму позвоночника. После этого мужчину парализовало ниже груди.

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Варвара Родикова
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